Футбол

Модрич продлит контракт с «Реалом»Евро-футбол.ру 06:28

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич пролонгирует сотрудничество с "королевским" клубом, утверждает Marca. Стороны в ближайшее время поставят подписи под соглашением, рассчитанным до середины 2021 года.
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СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Матч ТВ08:28

СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс07:12

Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Sports.ru06:45

Модрич продлит соглашение с «Реалом»

Советский спорт06:23

Модрич еще на год продлит контракт с «Реалом»

Soccer.ru06:13

Модрич продлит контракт с «Реалом»

Евро-футбол.ру06:28

Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года

Чемпионатвчера в 09:26
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Происшествия

Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Политика

Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Сколько стоит свадебный банкет Потапа и Насти Каменских

Свадебный банкет Потапа и Насти Каменских, который пройдет в одном из ресторанов в Киеве в четверг, 23 мая, обойдется молодоженам в весьма скромную для представителей шоу-бизнеса цену.
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Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Политика

Парламентская избирательная кампания на Украине стартует завтра

ЦИК Украины объявил о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 06:06
Авто

«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля

Обновлено в 09:34
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике

Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Хоккей

Россия — США 4:3 (3-й период)

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Гаджеты

Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20

Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу на сегодня).
Обновлено в 11:36
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
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Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
Общество

Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.
Обновлено в 11:47
Культура

Александр Розенбаум рассказал об угрозе национальной безопасности

Чтобы дети, постоянно слыша иностранные заимствования, не забыли через 10 лет свой родной язык, Розенбаум предлагает запретить использование иностранных слов в средствах массовой информации, в тех случаях, когда есть русские аналоги: говорить «прокат автомобилей», а не «каршеринг», например.
Обновлено в 08:16
Игры

Анонсировано дополнение к Mutant Year Zero: Road to Eden с новым героем — лосем

Seed of Evil является продолжением Road to Eden. Вы познакомитесь с новым героем — лосем, и сможете часами исследовать неведомые края.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Здоровье

Уникальную операцию на щитовидной железе провели сегодня в Пскове

Уникальную операцию на щитовидной железе провели сегодня в Пскове в областной клинической больнице.
Обновлено в 10:18
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Культура

Куратором Московской международной биеннале современного искусства стал Дмитрий Черняков

Куратором VIII Московской международной биеннале современного искусства, которая пройдет с 28 октября 2019 года по 22 октября 2020 года, стал театральный режиссер Дмитрий Черняков.
Обновлено в 12:11
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
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