Футбол

Модрич продлит контракт с «Реалом»Евро-футбол.ру 06:28

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич пролонгирует сотрудничество с "королевским" клубом, утверждает Marca. Стороны в ближайшее время поставят подписи под соглашением, рассчитанным до середины 2021 года.
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Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Sport24.ru06:15

СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс07:12

Модрич продлит соглашение с «Реалом»

Советский спорт06:23

СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Матч ТВ08:28

Модрич еще на год продлит контракт с «Реалом»

Soccer.ru06:13

Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Sports.ru06:45

Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года

Чемпионатвчера в 09:26
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Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В Серпухове электрик подтягивается на высоковольтных линиях

Обновлено в 07:17
Гаджеты

Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Кино

Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала

Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Космос

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Первый российский космонавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
Обновлено в 15:24
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Технологии

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Авто

Обновлённый Skoda Superb представлен официально

Компания Skoda представила обновлённое семейство флагманской модели Superb.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено в 16:22
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция о немедленном отстранении от должности президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28 тыс. подписей - это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее.
Обновлено в 11:46
Футбол

«Интер» предложил за Лукаку 30 млн евро и Перишича

Нерадзурри предложили манкунианцам 30 млн евро и полузащитника Ивана Перишича, сообщает инсайдер Танкреди Палмери.
Обновлено в 04:05
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Технологии

Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено в 13:29
Экономика

Период выплаты накопительной пенсии предлагают увеличить

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год на полгода — до 258 месяцев, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:54
Хоккей

Умер двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежи Сергей Абрамов

Обновлено в 15:46
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В сети появился первый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».
Обновлено в 09:50
Происшествия

Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца

В Астрахани Кировский районный суд арестовал на два месяца одного из задержанных участников правоэкстремистской группировки, которая планировала устроить теракт с применением самодельных взрывных устройств.
Обновлено в 11:37
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