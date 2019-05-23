Футбол
Модрич продлит контракт с «Реалом»Евро-футбол.ру вчера в 06:28
Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич пролонгирует сотрудничество с "королевским" клубом, утверждает Marca. Стороны в ближайшее время поставят подписи под соглашением, рассчитанным до середины 2021 года.
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Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:34
Культура
Сериал с Зеленским «Слуга народа» стал недоступен на Youtube
Сериал «Слуга народа» с главой Украины Владимиром Зеленским в роли президента Украины стал недоступен на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских связали себя узами брака
ИА «Ореанда-Новости» Певец Потап и исполнительница Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом Каменских сообщила поклонникам в инстаграм.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 00:42
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика
Почти треть россиян считает себя бедными
Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье
В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках
В Китае появилась на свет девочка с 14 пальцами на руках. Медики провели операцию и удалили лишнее. Эта аномалия называется полидактилией.
Обновлено в 01:53
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Финансы
ЦБ опроверг попытки заработка на краткосрочных колебаниях валют
Банк России не пытается заработать на краткосрочных колебаниях курса валют, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 04:42
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Для путятинских школьников прозвенел Последний звонок
23 мая в Путятинской школе для 20 одиннадцатиклассников и 43 девятиклассников прозвенел Последний звонок.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье
Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Кузбассе ребёнок катался с горки и чуть не погиб от удушения
Обновлено вчера в 08:40
Общество
День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
Обновлено вчера в 08:34
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено 22 мая в 12:05