Футбол

Модрич продлит контракт с «Реалом»Евро-футбол.ру вчера в 06:28

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич пролонгирует сотрудничество с "королевским" клубом, утверждает Marca. Стороны в ближайшее время поставят подписи под соглашением, рассчитанным до середины 2021 года.
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СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Матч ТВвчера в 08:28

СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом»

Спорт-Экспрессвчера в 07:12

Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года

Чемпионат22 мая в 09:26

Модрич продлит соглашение с «Реалом»

Советский спортвчера в 06:23

Модрич еще на год продлит контракт с «Реалом»

Soccer.ruвчера в 06:13

Модрич продлит контракт с «Реалом»

Евро-футбол.рувчера в 06:28

Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года

Sports.ru22 мая в 09:00
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:34
Культура

Сериал с Зеленским «Слуга народа» стал недоступен на Youtube

Сериал «Слуга народа» с главой Украины Владимиром Зеленским в роли президента Украины стал недоступен на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских связали себя узами брака

ИА «Ореанда-Новости» Певец Потап и исполнительница Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом Каменских сообщила поклонникам в инстаграм.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 00:42
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика

Почти треть россиян считает себя бедными

Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье

В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках

В Китае появилась на свет девочка с 14 пальцами на руках. Медики провели операцию и удалили лишнее. Эта аномалия называется полидактилией.
Обновлено в 01:53
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Финансы

ЦБ опроверг попытки заработка на краткосрочных колебаниях валют

Банк России не пытается заработать на краткосрочных колебаниях курса валют, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 04:42
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Для путятинских школьников прозвенел Последний звонок

23 мая в Путятинской школе для 20 одиннадцатиклассников и 43 девятиклассников прозвенел Последний звонок.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье

Диетолог назвал шаурму полезным перекусом

Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Кузбассе ребёнок катался с горки и чуть не погиб от удушения

Обновлено вчера в 08:40
Общество

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая

Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова

Обновлено вчера в 08:34
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено 22 мая в 12:05
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