Футбол

Модрич прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча» вместе с семьей
Sports.ru
14:38

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прибыл на торжественное мероприятие вместе со своей семьей. Ранее сообщалось, что после подсчета половины голосов Модрич был лидером в борьбе за «Золотой мяч», Варан – 2-й, Мбаппе – 3-й.
Sports.ru14:38

Подробнее о событии

Легендарность зашкаливает. Рауль и Роберто Карлос прибыли на церемонию вручения Золотого мяча"

Спорт-Экспресс14:44

Модрич прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча» вместе с семьей

Sports.ru14:38

Сегодня станет известен обладатель Золотого мяча – награды лучшему футболисту мира по итогам 2018 года

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Модрич, Рамос и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

Советский спорт09:15

В Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча»

Газета.Ru08:08

Церемония вручения «Золотого мяча» начнётся в 23:00 мск

Евро-футбол.ру05:34

«Золотой мяч» — 2018. Кто станет лучшим футболистом мира?

Sportbox.RU01 декабря в 07:09
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Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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