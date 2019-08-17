Полузащитник «Реала» Лука Модрич в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты» получил прямую красную карточку. Хорват был удален на 56-й минуте после того, как сзади наступил на ахилл Денису Суаресу.

Футбол Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.

Экономика Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5% В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Происшествия Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.

Футбол «Зенит» претендует на форварда «Спортинга» Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».

Футбол Зе Луиш забил свои первые голы за «Порту» в чемпионате Португалии Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, когда перешел из португальской «Браги». В составе «Спартака» Зе Луиш забил 35 голов в 109 матчах.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили возле Крыма Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Экономика В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.

Общество В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.

Здоровье В Крыму создают дополнительные «вакцинальные бригады» "Бригады будут выезжать в сельские и поселковые амбулатории, чтобы людям не пришлось ехать в центральные больницы", – добавила Листопад.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.

Авто Кроссовер Kia KX3 отдаст своё имя новой модели Seltos Новенький Kia Seltos пятого сентября отпразднует китайскую премьеру на автошоу в Чэнду как второе поколение паркетника Kia KX3.

Технологии YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.