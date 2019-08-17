Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточкуСпорт-Экспресс 12:31
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты» получил прямую красную карточку. Хорват был удален на 56-й минуте после того, как сзади наступил на ахилл Денису Суаресу.
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Футбол
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