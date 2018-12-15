Футбол

Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо»
Sports.ru
13:16

Полузащитник «Реала» Лука Модрич удостоился оваций от болельщиков мадридской команды перед матчем с «Райо Вальекано» Модрич перед игрой показал болельщикам «Золотой мяч». На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Реал» – «Райо» (1:0, первый тайм).
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Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо»

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