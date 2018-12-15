Футбол

Модрич показал «Золотой мяч» «Сантьяго Бернабеу»
Eurosport.ru
14:13

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич показал «Золотой мяч» стадиону «Сантьяго Бернабеу». Модрич выиграл приз, опередив в голосовании бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду и страйкера мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
Eurosport.ru14:13

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Модрич показал «Золотой мяч» «Сантьяго Бернабеу»

Eurosport.ru14:13

Модрич показал «Золотой мяч» «Сантьяго Бернабеу»

Спорт-Экспресс12:49

Модрич показал «Золотой мяч» болельщикам «Реала» перед игрой с «Райо Вальекано»

Чемпионат12:48

Модрич показал «Золотой мяч» трибунам «Сантьяго Бернабеу» перед игрой чемпионата Испании

Sport24.ru13:17

Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо»

Sports.ru13:16
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Футбол

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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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