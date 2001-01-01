Хорватский полузащитник Лука Модрич не покинет мадридский «Реал» в это межсезонье. Агент хавбека Владо Лемич объявил, что игрок останется в Мадриде. В среду 33-летний футболист пропустил товарищеский матч «Реала» с «Зальцбургом» (1:0) из-за травмы.

Модрич не уйдет из «Реала» этим летом

Происшествия Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.

Политика Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Индию и Пакистан воздержаться от шагов, которые бы привели к изменению статуса Джамму и Кашмира, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Происшествия Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Происшествия Приятели зарезали девушку и выбросили труп в окно в Ленобласти Позже стало известно, что тело выбросили в окно квартиры. Эксперты осмотрели погибшую и выяснили, что ее зарезали ножом.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Происшествия Около 40 сторонников Атамбаева задержаны после беспорядков в Бишкеке Милиция Киргизии задержала около 40 сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева в ходе беспорядков в столице страны Бишкеке, сообщает РИА «Новости».

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Происшествия Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Футбол Неймар опубликовал фотографию с Зиданом Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

Наука Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Авто Новая Toyota GR Supra стартует на рынке России Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.

Политика Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.

Политика Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.

Происшествия СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Политика Советника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Экономика Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот.

Религия Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.