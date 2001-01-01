Футбол

Модрич не уйдет из «Реала» этим летомМатч ТВ 04:08

Хорватский полузащитник Лука Модрич не покинет мадридский «Реал» в это межсезонье. Агент хавбека Владо Лемич объявил, что игрок останется в Мадриде. В среду 33-летний футболист пропустил товарищеский матч «Реала» с «Зальцбургом» (1:0) из-за травмы.
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Источник: Модрич останется в «Реале»

ProstoProSport04:28

Модрич не уйдет из «Реала»

Soccer.ru03:44

Модрич не уйдет из «Реала» этим летом

Матч ТВ04:08

Модрич не уйдет из «Реала» этим летом

Sportbox.RU04:08

Модрич не покинет «Реал» этим летом

Евро-футбол.ру03:54

Представители Модрича сообщили, что игрок останется в «Реале», несмотря на слухи

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