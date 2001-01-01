Футбол
Модрич не уйдет из «Реала» этим летомМатч ТВ 04:08
Хорватский полузащитник Лука Модрич не покинет мадридский «Реал» в это межсезонье. Агент хавбека Владо Лемич объявил, что игрок останется в Мадриде. В среду 33-летний футболист пропустил товарищеский матч «Реала» с «Зальцбургом» (1:0) из-за травмы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
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Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа
В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.
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Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы.
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Футбол
Почеттино предлагает вернуть прежние сроки трансферного окна в АПЛ
Премьер-лига не может давать преимущество европейским клубам. Они имеют 20 дополнительных дней на трансферном рынке, и это ошибка.
Обновлено в 10:43
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Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом
Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.
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ЦИК отказал в регистрации Яшину и Брюхановой
В пятницу, 9 августа, Центризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму главе совета депутатов Красносельского округа Илье Яшину и члену партии «Яблоко» Анастасии Брюхановой, передает корреспондент РБК.
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Обновлено вчера в 09:05
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«Победа» увеличила норму провоза ручной клади
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил президента России Владимира Путина дать Вологде статус города исторического наследия.
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Apple предлагает $1 млн за выявление уязвимостей в iPhone
Компания Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone.
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