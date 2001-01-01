Хорватский полузащитник Лука Модрич не покинет мадридский «Реал» в это межсезонье. Агент хавбека Владо Лемич объявил, что игрок останется в Мадриде. В среду 33-летний футболист пропустил товарищеский матч «Реала» с «Зальцбургом» (1:0) из-за травмы.

Модрич не уйдет из «Реала» этим летом

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