Футбол
Модрич не покинет «Реал» этим летомЕвро-футбол.ру 03:54
Хорватский полузащитник Лука Модрич останется в мадридском "Реале" на следующий сезон, утверждает Marca.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
Происшествия
В Турции на оружейном складе произошли взрывы
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Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
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Политика
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В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
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Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
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Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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В Кургане сотрудник завода умер на рабочем месте
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Футбол
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Обновлено вчера в 12:07
Наука
В Новой Зеландии найдены останки гигантского попугая
Австралийские ученые-палеонтологи при раскопках в Новой Зеландии нашли останки жившего 16-19 миллионов лет нового вида попугаев размером с человека.
Обновлено 07 августа в 02:17
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ
Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено вчера в 18:36
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему
Китайская телекоммуникационная компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Петербурге легковушка сбила пешеходов на тротуаре
Обновлено в 06:32
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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
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Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Гаджеты
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Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Футбол
Ловчев: «Приход Цорна в „Спартак“ к лучшему. Федун говорил, что там прилично дербанили деньги»
Приход Цорна к лучшему, Федун где-то говорил, что там прилично дербанили деньги. Цорн же ему везет игроков по другим ценам.
Обновлено в 04:28