Футбол

Модрич не покинет «Реал» этим летомЕвро-футбол.ру 03:54

Хорватский полузащитник Лука Модрич останется в мадридском "Реале" на следующий сезон, утверждает Marca.
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Модрич в новом сезоне продолжит выступать за «Реал»

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Модрич не уйдет из «Реала» этим летом

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Представители Модрича сообщили, что игрок останется в «Реале», несмотря на слухи

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Модрич не покинет «Реал» этим летом

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Модрич не уйдет из «Реала»

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Модрич не покинет «Реал» летом. Его связывали с обменом в «ПСЖ» на Неймара

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