Хорватский полузащитник Лука Модрич останется в мадридском "Реале" на следующий сезон, утверждает Marca.

Модрич не покинет «Реал» этим летом

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