Футбол
Модрич: матч с «Аяксом» в ЛЧ может стать ключевым в сезоне для «Реала»Чемпионат 09:11
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Первый матч в Амстердаме завершился победой "сливочных" со счётом 2:1.
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«Реал» — «Аякс». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги чемпионов 5 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:54
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Общество
Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»
Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.
Обновлено в 07:34
Музыка
Основатель The Prodigy сообщил о самоубийстве Кита Флинта
Шокированный друг и брат Кита Флинта рассказал всему миру, что смерть лидера группы The Prodigy была не случайной.
Обновлено в 08:13
Экономика
Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей
Законопроект, предполагающий доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе, потребует дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.
Обновлено в 10:09
Происшествия
На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки
В Киеве полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, где размещен офис кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы
«При выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26», — сказали в ведомстве.
Обновлено в 11:34
Политика
В столице Венесуэлы начинается новый митинг оппозиции
В Каракасе собираются тысячи людей и, как ожидается, именно на этом митинге может появиться спикер парламента Хуан Гуайдо, признанный многими странами временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
Обновлено в 08:36
Политика
Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии
ВВС Индии сбили залетевший в воздушное пространство страны пакистанский беспилотный летательный аппарат.
Обновлено в 10:44
Экономика
Сбербанк стал совладельцем KFC в России
Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и Pizza Hut.
Обновлено в 10:24
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита
Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
9 миллиардов долларов из России были отмыты и выведены на Запад
Утверждается, что на связанные с ним счета было выведено почти 70 миллионов долларов.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Орске убит замдиректора городских электросетей
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Общество
Пародист Песков после операции находится в реанимации
Обновлено в 08:37
Политика
Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:48
Общество
Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля
Обновлено в 10:52
Футбол
Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО.
Обновлено в 11:18
Хоккей
«Автомобилист» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:29
Политика
Болтон пообещал усилить давление на Кубу за поддержку Венесуэлы
Советник по нацбезопасности американского президента Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Кубу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Происшествия
Двухлетний ребенок в Москве скончался от травмы головы
Прохожие нашли двухлетнего мальчика с травмой головы на Большой Черемушкинской улице в Москве.
Обновлено в 09:29
Политика
Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»
Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям, среди которых Promsvyaz Capital B.V. - компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, и обязал взыскать с них солидарно 32 млрд рублей и $505 млн по сделкам, совершенным перед санацией банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в САР
В понедельник, 4 марта, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о то, что начальники Генеральных штабов РФ и Соединённых Штатов Америки провели переговоры в Вене.
Обновлено в 11:30
Экономика
Читая прибыль «Аэрофлота» по МСФО снизилась на 75% в 2018 году
Общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2018 года снизился на 6,8% по сравнению с показателем на конец 2017 года, до 97,6 млрд руб.
Обновлено в 11:25
Авто
Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
Обновлено в 09:23
Политика
Минск отменил ограничение на количество сотрудников посольства США
Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в Республике Беларусь.
Обновлено в 09:33
Спорт
Елена Вяльбе: душить тренеров не буду, но мы должны быстро исправить свои ошибки
Обновлено в 08:00
Кино
«Гора» из «Игры престолов» поднял 474 кг и установил мировой рекорд
Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон установил новый мировой рекорд в ходе соревнований по пауэрлифтингу.
Обновлено в 07:43