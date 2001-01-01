Модрич: матч с «Аяксом» в ЛЧ может стать ключевым в сезоне для «Реала»Чемпионат 09:11

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Первый матч в Амстердаме завершился победой "сливочных" со счётом 2:1.

Модрич: матч с «Аяксом» в ЛЧ может стать ключевым в сезоне для «Реала»

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Происшествия В Польше разбился истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.

Происшествия Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт Умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

Экономика Совет Госдумы 5 марта рассмотрит законопроект о доплатах к пенсиям Совет Государственной думы рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума уже во вторник.

Политика Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Общество В РПЦ 14 февраля назвали праздником больных По словам Смирнова, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает влюбленность болезнью, и «если празднуют день всех влюбленных, тогда надо праздновать День больных туберкулёзом, День больных гепатитом A, B, C». В качестве средства борьбы с влюбленностью протоиерей предложил полностью убрать любое упоминание о ней из медиапространства, в том числе из литературы и песен.

Политика На Украине ждут скандалов и компроматов на кандидатов в президенты По данным журналистов программы "Наші гроші", фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины "заработали" минимум 250 млн. грн. (9,2 млн. долл.) во время войны на Донбассе.

Происшествия В Орске убит замдиректора городских электросетей В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".

Общество Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса» Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.

Политика Евросоюз расширил санкции против Сирии «С учётом серьёзности ситуации в Сирии и в связи с недавними назначениями министров и изменениями в губернаторском составе семь человек должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, попадающих под ограничительные меры», — говорится в Официальном журнале ЕС.

Экономика Инвестиции в основной капитал в России в 2018 году выросли на 4,3% Инвестиции в основной капитал в России по итогам 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с показателем за 2017 год, говорится в материалах Росстата.

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Авто Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской Geely, намерен с 2020 года ограничить максимальную скорость выпускаемых автомобилей до 180 км/ч, сообщает пресс-служба компании.

Общество Безработица в России за неделю выросла на 1,9% Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 27 февраля 2019 года увеличилась на 1,9%. По данным Минтруда, она составила 797,6 тыс. человек.

Политика Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня.

Политика ЕК хочет ужесточить газовую директиву до запуска «Северного потока-2» Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает ужесточить положения газовой директивы Третьего энергопакета до того времени, когда будет сдан в эксплуатацию строящийся газопровод "Северный поток-2" из России в Германию.

Происшествия Два поезда столкнулись на востоке Чехии Шесть человек пострадали в результате столкновения двух поездов на востоке Чехии, сообщили 4 марта в пресс-службе компании «Чешские железные дороги».

Происшествия Двухлетний ребенок в Москве скончался от травмы головы Прохожие нашли двухлетнего мальчика с травмой головы на Большой Черемушкинской улице в Москве.