Футбол

Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»
Спорт-Экспресс
00:35

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года, заявил, что хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе. Ранее хорват также получил награды игроку года по версии УЕФА и ФИФА.
Спорт-Экспресс00:35

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Модрич заявил, что хочет завершить карьеру в «Реале»

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Модрич хочет играть в «Реале» до конца карьеры

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Лука Модрич: «Я хотел бы завершить карьеру в „Реале“»

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Лука Модрич: «Я хотел бы завершить карьеру в „Реале“»

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Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

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Президент «Реала»: У меня была мечта – увидеть, как Модрич выигрывает «Золотой мяч»

Советский спорт00:27

Модрич: «Я хотел бы завершить свою карьеру в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 22:28
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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