Футбол

Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их
Чемпионат
07:36

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Чемпионат07:36

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Лука Модрич: «Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их»

Спорт-Экспресс07:47

Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их

Чемпионат07:36

«Трофеи ценны для них, только когда они побеждают». Модрич – об отсутствии Месси и Криша на «ЗМ»

Eurosport.ru06:40

Модрич: «Для Роналду и Месси призы ценны, только когда они их получают»

Sport24.ru07:18

Модрич: «Месси и Роналду не приехали на „Золотой мяч“? Это нечестно по отношению к игрокам, фанатам и футболу»

Бомбардир.ру05:21
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Футбол

Бэйл получил травму в матче с ЦСКА

Главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари на пресс-конференции перед игрой с "Райо Вальекано" сообщил, что Бэйл получил повреждение лодыжки в игре Лиги чемпионов против ЦСКА, поэтому его участие в субботней игре находится под вопросом.
Обновлено в 05:56
Футбол

Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
Обновлено в 06:41
Футбол

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»

Защитник мадридского «Реала» Марсело считает, что летний уход в «Ювентус» Криштиану Роналду – потеря для сливочных.
Обновлено в 02:17
Футбол

Диего Коста останется в «Атлетико»

В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча сделал две результативные передачи.
Обновлено в 07:52
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
Футбол

ФК «Краснодар» ушел в зимний отпуск

Обновлено в 08:27
Футбол

«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Кристенсену нравится вариант с переходом в «Барселону» на правах аренды, но «Челси» такое развитие событий не устраивает.
Обновлено в 05:18
Футбол

Жозе Моуринью: «Я люблю свою работу больше, чем когда-либо»

Обновлено в 07:38
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

Подруга Кокорина: Сашу могут освободить до Нового года

Подруга Кокорина, слова которой приводит «Р-Спорт», считает, что есть вероятность освобождения Александра и Кирилла 18 декабря, до Нового года.
Обновлено в 08:30
Футбол

«Рома» намерена приобрести полузащитника «Янг Бойз» в январе

«Рома» заинтересована в услугах полузащитника «Янг Бойз» Секу Саного, и в зимнее трансферное окно планирует приобрести игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 07:12
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

Греческий клуб выплатит «Баварии» более €32 тысяч по решению УЕФА

Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить "Баварии" €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.
Обновлено в 04:41
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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