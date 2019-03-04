Футбол

Модрич: «„Реалу“ не хватает Роналду»Евро-футбол.ру 08:51

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 2 марта
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Полузащитник "Реала" Лука Модрич считает, что команде не хватает Криштиану Роналду.
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