Футбол

Модрич: «„Реалу“ не хватает Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 08:51

Полузащитник "Реала" Лука Модрич считает, что команде не хватает Криштиану Роналду.
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Лука Модрич: «Конечно, „Реалу“ не хватает Роналду»

Спорт-Экспресс00:27

Модрич: Заменить Роналду практически невозможно

LiveSport.ru01:03

Модрич: «Найти замену Роналду практически невозможно»

Soccer.ruвчера в 17:23

Лука Модрич: Роналду нет в «Реале», но мы не должны жаловаться

Советский спортвчера в 10:31

Модрич: «„Реалу“ не хватает Роналду. Он забивал по 50 голов, у нас кто-то должен забить хотя бы 10»

Sport24.ruвчера в 08:33

Модрич: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Евро-футбол.рувчера в 08:51
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Политика

США назвали условия для диалога с Россией по ДРСМД

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что приостанавливают американское участие в ДРСМД, а если через полгода ситуация не изменится, то намерены покинуть соглашение.
Обновлено в 01:25
Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Отец Децла рассказал про врожденное заболевание сына

Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что его сын Кирилл (рэпер Децл) имел врожденное заболевание сердца - гипертрофическую кардиомиопатию.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено вчера в 21:22
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Роспотребнадзор к 8 марта дал рекомендации по выбору цветов

Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня составил рекомендации по выбору цветов.
Обновлено в 01:05
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes

Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Суд принял решение освободить Карлоса Гона под залог

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Москвич лишился 10 миллионов рублей, которые находились на счетах в банке, деньги снял похожий на потерпевшего мужчина, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Годовалый ребенок умер после избиения отчимом

Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидировали.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Отдельная группа вопросов касалась «Профсоюза Навального», который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России

Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Политика

Клинтон решила не участвовать в следующих выборах президента США

Обновлено в 00:11
Наука

Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Первым полностью излеченным от ВИЧ человеком стал так называемый «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

С российского рынка будет изъят третий препарат с фенспиридом

Росздравнадзор сообщил об отзыве из обращения в России лекарства «Эриспирус», содержащего фенспирид.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика

Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям

Менее крупные пакеты акций своим детям передали президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун (2% компании отошли сыну Антону и дочери Екатерине) и крупнейший совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков (он передал своему сыну Феликсу 5% "Системы" в два этапа — в июне и ноябре 2018 года), а также Александр Мамут — 3,6% акций Polymetal, которые получили его дети Николай, Петр и Эсфирь.
Обновлено в 00:03
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

РАН лишится части новосибирского Академгородка

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Екатеринбургский директор общепита скрыла от налоговой 78,4 миллиона

Директор екатеринбургского предприятия задолжала налоговой 78, 4 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 07:09
Музыка

Тhe Prodigy: Кит Флинт покончил с собой

Обновлено вчера в 07:56
Политика

Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим в торговле с Индией. Соответствующее уведомление он направил в конгресс.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Власти запретят хостелы в жилых домах

Комитет Госдумы по жилищной политике подготовил ко второму чтению законопроект, по которому в жилых домах не должно быть ни хостелов, ни отелей.
Обновлено в 00:25
Энергетика

Нефть подешевела на опасениях за темпы роста спроса на сырье

Стоимость нефти в ходе торгов во вторник утром снизилась на фоне опасений относительно замедления роста спроса на сырье, при этом сокращение добычи ОПЕК+ ограничивает негативную динамику цен на «черное золото».
Обновлено в 01:26
Общество

Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Обновлено вчера в 20:41
Общество

Сурки в Московском зоопарке вышли из спячки

В Московском зоопарке проснулись степные сурки Арчи, Нагайна и Сара. Об этом сообщается на сайте мэра города.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Подросток в Петербурге получил тяжелые ожоги при заправке зажигалки

Мальчик, 2004 года рождения, был госпитализирован вечером 4 марта из подъезда дома 124 по Октябрьской набережной с термическими ожогами, в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:52
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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