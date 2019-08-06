Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими». Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.

с чего всё началось

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