Армия и оружие
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФИзвестиявчера в 18:45
В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет. Так, в рамках модернизации кабина бомбардировщика будет оснащена принципиально новой авионикой.
Известиявчера в 18:45
Оценить
Задел, созданный конструкторами при его проектировании, еще далеко не исчерпан. В ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками. Поэтому на ближайшие годы конкурентов у этого самолета нет.
— Сергей Кобылаш, военачальникТелеканал 360° вчера в 23:52
с чего всё началось
В 2018 учебном году с аэродрома Анадырь впервые выполняли полёты самолёты Ту-160.Красная звездавчера в 17:02
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Модернизированные Ту‐160М2 поступят на вооружение российской дальней авиации
Телеканал 360°вчера в 23:52
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