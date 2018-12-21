Армия и оружие

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ
Известия
вчера в 18:45

В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет. Так, в рамках модернизации кабина бомбардировщика будет оснащена принципиально новой авионикой.
Известиявчера в 18:45
Сергей Кобылаш
Задел, созданный конструкторами при его проектировании, еще далеко не исчерпан. В ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками. Поэтому на ближайшие годы конкурентов у этого самолета нет.
— Сергей Кобылаш, военачальникТелеканал 360° вчера в 23:52
с чего всё началось

Работали на полный радиус

В 2018 учебном году с аэродрома Анадырь впервые выполняли полёты самолёты Ту-160.
Красная звездавчера в 17:02

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Минобороны назвало сроки поставок модернизированных бомбардировщиков

РБК01:22

Модернизированные Ту‐160М2 поступят на вооружение российской дальней авиации

Телеканал 360°вчера в 23:52

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение ВВС России

Комсомольская правдавчера в 23:20

Минобороны рассекретило сроки поставок модернизированных бомбардировщиков

URA.Ruвчера в 22:19

Российский генерал упрекнул дипломата США в зависти к Ту-160

Взгляд.рувчера в 22:39

Командующий дальней авиацией объяснил критику посла США по поводу Ту-160

РИА Новостивчера в 21:32

Командующий Дальней авиацией РФ: слова посла США в Колумбии о Ту-160 вызваны завистью

ТАССвчера в 18:39
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Армия и оружие

Трамп намерен вывести половину войск США из Афганистана

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

На Украине заявили о повышении боевых возможностей ВМС страны

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Постпред Сирии при ООН прокомментировал вывод войск США из страны

Вывод войск США из Сирии не повлияет на активность организации "Белые каски", обвиняемой сирийским правительством в подрывной деятельности против властей страны, приводит РИА "Новости" слова постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Украинские солдаты убили сослуживца за отказ принести водку

Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Черноморский флот получил два новейших корабля

На Новороссийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на борту новых кораблей.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 22 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

Расчеты С-300 «Фаворит» сбили четыре самолета «противника» на Урале

Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие

На российской базе в Абхазии создано подразделение военной полиции

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ

Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие

Китай провел испытания ракеты, способной достать до США

Китайская армия провела испытания ракеты Julong-3, которая предназначена для подводных лодок и способна поразить любую цель на территории США, сообщило издание The Washington Free Beacon.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

Военные Израиля начали разрушение тоннелей «Хезболлы»

Армия Израиля начала разрушение тоннелей шиитского движения «Хезболла» на израильско-ливанской границе, 20 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

США решили с Аляски следить за Россией в Арктике

ВМС США намерены разместить патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon на Алеутских островах, чтобы следить за деятельностью России в Арктике, пишут британские СМИ со ссылкой на секретаря американских ВМС Ричарда Спенсера.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций

"Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.
Обновлено вчера в 06:41
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Сергей Иванович Кобылаш
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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