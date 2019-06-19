Экономика
Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способностьФАН 02:41
Выяснилось, что модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность . Аудиторы уточнили, что проект развития «Домодедово» не был выполнен в срок. Это привело к тому, что пропускная способность воздушной гавани снизилась.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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Российский полковник Сергей Мучкаев, названный голландскими журналистами фигурантом расследования крушения «Боинга» в Донбассе, покинул воинскую часть.
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