Экономика
Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33
По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.
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с чего всё началось
«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – пишут аудиторы.Фонтанка.Ру03:01
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Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено 17 июня в 09:08
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Музыка
Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии
Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Динамо» заинтересовано в приобретении Комличенко
Обновлено в 04:21
Здоровье
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару
Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Общество
Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.
Обновлено в 03:03
Футбол
Газзаев жёстко раскритиковал редакцию журнала «Огонёк»
Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал результаты премии имени Льва Яшина, которую журнал «Огонёк» вручает лучшему российскому вратарю.
Обновлено в 04:17
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Кино
Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.
Обновлено в 03:04
Авто
DAF CF Construction получил высшую награду Словакии
Обновлено в 02:47
Политика
Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Происшествия
С начала мая на дорогах Москвы погибли 11 человек
В пресс-службе центра организации дорожного движения Москвы сообщили, что с начала мая на дорогах города погибли 11 человек, еще 185 были ранены.
Обновлено в 03:45
Футбол
Мишель Платини рассказал о допросе
Все могло происходить еще дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре.
Обновлено в 03:14