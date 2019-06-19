Экономика
Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33
Отмечается, что в ходе работ одна из взлетно-посадочных полОс была частично разобрана, а радиотехническое оборудование демонтировано. Также не были построены перроны к новому терминалу, в результате чего здание простаивает до настоящего времени.
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с чего всё началось
«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – пишут аудиторы.Фонтанка.Ру03:01
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Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
Обновлено в 03:09
Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что популярнее Путина
Телеведущая Ольга Бузова сравнила свою популярность с рейтингом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Политика
Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 01:17
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Религия
Список площадок для храма в Екатеринбурге утвердят 26 июня
Рабочая группа по определению места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, сформированная при городской думе, озвучит шорт-лист площадок под места для возможного возведения собора 26 июня.
Обновлено в 03:28
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие.
Обновлено в 04:37
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:47
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Наука
Появление подвижных бровей грусти у собак объяснили одомашниваем
Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ
Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Политика
В Чечне займутся подготовкой космонавтов
Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Кино
Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.
Обновлено в 03:04
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25