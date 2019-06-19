Экономика
Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33
По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
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Наука
Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания
Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
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О совместной работе над безопасностью полётов договорились представители Минтранса и Минпромторга, Росавиации, Ространснадзора, «Аэрофлот», Шереметьево и «Гражданские самолёты Сухого».
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Общество
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Общество
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С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
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В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
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