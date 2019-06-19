Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33

с чего всё началось

По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.

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