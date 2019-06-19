Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33

По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.
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с чего всё началось
«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – пишут аудиторы
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Фонтанка.Ру03:01

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Пропускная способность «Домодедова» упала из‑за работ по обновлению аэродрома

РИАМО08:27

Счетная палата выявила падение пропускной способности Домодедово на 35%

РБК04:18

Модернизация Домодедово снизила пропускную способность аэропорта на 35%

ТАСС03:36

Счетная палата: пропускная способность Домодедово упала после модернизации

Коммерсантъ03:16

Модернизация аэродрома снизила пропускную способность «Домодедово»

ФАН02:41

Счетпалата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции Домодедово и аэропорта Челябинска

Интерфакс - Россия02:11

СП: Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность

ПРАЙМ02:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии

Обновлено вчера в 07:49
Футбол

Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»

Обновлено в 09:06
Политика

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Футбол

Денис Глушаков официально покинул «Спартак»

Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Транспорт

В выходные закроют участок Филевской линии московского метро

Обновлено в 09:11
Политика

Украинские женщины дали отпор Зеленскому

В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели

Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве журналиста Хашукджи

Вина за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на Эр-Рияде, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 07:38
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве

"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Общество

Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»

Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей

Любопытно, что бывший супруг светской львицы актер Максим Виторган жил в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра» в стандартном номере с двуспальной кроватью, сутки проживания в котором стоят около 7 тысяч рублей.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа

Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.
Обновлено в 03:42
Авто

Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне

Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено вчера в 03:50
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Авто

Представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
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Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Общество

В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»

Жители заполярного острова Соммарей (Норвегия), площадью 0,9 км, попросили власти позволить им в летний период (18 мая – 26 июля) отказаться от градации этого прекрасного времени на сутки и часы, пишут "Известия".
Обновлено в 05:05
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
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