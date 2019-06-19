Экономика
Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33
По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.
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с чего всё началось
«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – пишут аудиторы.Фонтанка.Ру03:01
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Армия и оружие
Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 09:06
Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика
Украинские женщины дали отпор Зеленскому
В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели
Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве журналиста Хашукджи
Вина за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на Эр-Рияде, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 07:38
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве
"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей
Любопытно, что бывший супруг светской львицы актер Максим Виторган жил в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра» в стандартном номере с двуспальной кроватью, сутки проживания в котором стоят около 7 тысяч рублей.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа
Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.
Обновлено в 03:42
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Общество
В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»
Жители заполярного острова Соммарей (Норвегия), площадью 0,9 км, попросили власти позволить им в летний период (18 мая – 26 июля) отказаться от градации этого прекрасного времени на сутки и часы, пишут "Известия".
Обновлено в 05:05
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41