Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33

По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.
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с чего всё началось
«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – пишут аудиторы
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Фонтанка.Ру03:01

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Пропускная способность «Домодедова» упала из‑за работ по обновлению аэродрома

РИАМО08:27

Счетная палата выявила падение пропускной способности Домодедово на 35%

РБК04:18

Счетпалата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции Домодедово и аэропорта Челябинска

Интерфакс - Россия02:11

Счетная палата: пропускная способность Домодедово упала после модернизации

Коммерсантъ03:16

Модернизация аэродрома снизила пропускную способность «Домодедово»

ФАН02:41

Модернизация Домодедово снизила пропускную способность аэропорта на 35%

ТАСС03:36

СП: Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность

ПРАЙМ02:01
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Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

Обновлено вчера в 13:44
Футбол

Денис Глушаков официально покинул «Спартак»

Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Гражданин России убит в Лондоне

Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Вашингтон признал, что шаги в ответ на покупку Турцией С-400 ударят и по интересам США

"В январе 2019 года США сделали [Турции] максимально выгодное предложение о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, являющихся жизнеспособной альтернативой С-400", - считает представитель администрации.
Обновлено в 12:47
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева

Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Энергетика

В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%

Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол

«Наполи» надеется арендовать Хамеса

Обновлено вчера в 23:02
Политика

Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

СМИ предполагают, что Гела Месхи увлекся молодой актрисой

На днях источник, близкий к семье Екатерины Климовой и Гелы Месхи, сообщил журналистам, что знаменитости начали бракоразводный процесс.
Обновлено в 02:12
Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ

По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика

В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК

Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Авто

Представлен семиместный микровэн Renault Triber

В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.
Обновлено в 12:14
Футбол

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Футбол

Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Обновлено в 10:28
Футбол

Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе

Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, агенты 28-летнего игрока ведут переговоры с неназванным московским клубом.
Обновлено в 10:03
Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Общество

В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище

Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
Обновлено в 08:43
Политика

Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:36
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»

Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела обручальное кольцо

Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
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