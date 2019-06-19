Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способностьЭхо Москвы 03:33

По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.
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с чего всё началось
«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – пишут аудиторы
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Фонтанка.Ру03:01

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Пропускная способность «Домодедова» упала из‑за работ по обновлению аэродрома

РИАМО08:27

Счетпалата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции Домодедово и аэропорта Челябинска

Интерфакс - Россия02:11

Модернизация Домодедово снизила пропускную способность аэропорта на 35%

ТАСС03:36

Счетная палата: пропускная способность Домодедово упала после модернизации

Коммерсантъ03:16

Модернизация аэродрома снизила пропускную способность «Домодедово»

ФАН02:41

Счетная палата выявила падение пропускной способности Домодедово на 35%

РБК04:18

СП: Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность

ПРАЙМ02:01
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Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Шойгу назвал год завершения модернизации ПРО Москвы

В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — цитирует Шойгу «Интерфакс».
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Политика

Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Реал» представил новичка команды Ферлана Менди

«Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» представил очередного своего новичка — французского защитника Фелана Менди.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Футбол

Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»

Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Обновлено в 10:28
Финансы

Минфин и ФНС предложат изменения расчета страховых взносов для ИП

«Минфину России, ФНС России и Минтруду России совместно с АО "Российский экспортный центр" поручено внести предложения в Правительство Российской Федерации о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощённой системе налогообложения, по формуле 1% от суммы "доходы – расходы"», - отмечается в сообщении.
Обновлено в 12:18
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

Xiaomi готовит женский смартфон

Мощные и грозные обозначения не годятся для женской модели, поэтому первый дамский смартфон Xiaomi называется мило и ванильно – «маленькая фея».
Обновлено в 02:03
Космос

Ученые изучают свойства газа в скоплениях галактик

Обновлено в 01:38
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Транспорт

В Воронеже перевозчики требуют поднять стоимость проезда в маршрутках

Повышения стоимости проезда в ближайшее время ждать не стоит, но, скорее всего, перспектива того, что пассажирам придется платить больше, чем 17 рублей, не столь далека.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Политика

Евросоюз намерен подтвердить продление санкций против России 20 июня

Экономические санкции против России будут продлены.
Обновлено в 11:39
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»

Обновлено в 12:12
Происшествия

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
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