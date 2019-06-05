Футбол
Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафованаiReactor 10:31
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
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