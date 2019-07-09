Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Экономика До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.

Футбол Два клуба из Китая интересуются Наингголаном Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Политика Пушков рассказал, куда теперь Грузия может отправить своё вино В Грузии доигрались, пусть свои вино и воду теперь отправляют в НАТО, только я сильно сомневаюсь, что они за это заплатят.

Общество Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Технологии В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.

Общество На Урале воспитательница детсада заставила есть ребенка обед с пола В Свердловской области пятилетнюю девочку воспитательница в детском саду заставила съесть еду, которая предварительно побывала на полу.

Общество Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.

Экономика Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Политика Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Общество Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Происшествия Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.

Экономика Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.

Гаджеты Canon PowerShot G5 X Mark II: тотально обновлённый компакт Canon PowerShot G5 X Mark II не так уж и сильно похож на своего предшественника.

Авто ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.

Политика Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.

Политика Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Игры Показали 13 минут геймплея Control IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.