Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка АмерикиЧемпионат вчера в 23:31
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
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Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, пыталась повторить трюк в финале Кубка Америки
Sport24.ruвчера в 18:48
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума
Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
Обновлено в 01:16
Футбол
Два клуба из Китая интересуются Наингголаном
Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Пушков рассказал, куда теперь Грузия может отправить своё вино
В Грузии доигрались, пусть свои вино и воду теперь отправляют в НАТО, только я сильно сомневаюсь, что они за это заплатят.
Обновлено в 04:07
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Общество
На Урале воспитательница детсада заставила есть ребенка обед с пола
В Свердловской области пятилетнюю девочку воспитательница в детском саду заставила съесть еду, которая предварительно побывала на полу.
Обновлено в 02:43
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда
Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Экономика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Canon PowerShot G5 X Mark II: тотально обновлённый компакт
Canon PowerShot G5 X Mark II не так уж и сильно похож на своего предшественника.
Обновлено в 02:10
Авто
ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате
В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Игры
Показали 13 минут геймплея Control
IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41