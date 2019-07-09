Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка АмерикиЧемпионат вчера в 23:31

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
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Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Чемпионатвчера в 23:31

Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить акцию во время финала Кубка Америки

Sportbox.RUвчера в 17:29

Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Газета.Ruвчера в 19:05

Кинси Волански в финале Кубка Америки вновь попыталась выбежать на поле

Спорт-Экспрессвчера в 18:42

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Sports.ruвчера в 18:00

Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, пыталась повторить трюк в финале Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 18:48

Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить акцию во время финала Кубка Америки

Матч ТВвчера в 17:29
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 04:03
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума

Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
Обновлено в 01:16
Футбол

Два клуба из Китая интересуются Наингголаном

Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 02:28
Интернет

Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете

Обновлено в 01:08
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено вчера в 11:49
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Пушков рассказал, куда теперь Грузия может отправить своё вино

В Грузии доигрались, пусть свои вино и воду теперь отправляют в НАТО, только я сильно сомневаюсь, что они за это заплатят.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В зоне наводнения в Иркутской области госпитализировали 457 человек

Обновлено в 01:17
Общество

Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала

Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Технологии

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Общество

Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю

Обновлено в 03:13
Общество

На Урале воспитательница детсада заставила есть ребенка обед с пола

В Свердловской области пятилетнюю девочку воспитательница в детском саду заставила съесть еду, которая предварительно побывала на полу.
Обновлено в 02:43
Общество

Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра

В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика

Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда

Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Общество

Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Экономика

Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Гаджеты

Canon PowerShot G5 X Mark II: тотально обновлённый компакт

Canon PowerShot G5 X Mark II не так уж и сильно похож на своего предшественника.
Обновлено в 02:10
Авто

ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате

В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Игры

Показали 13 минут геймплея Control

IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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