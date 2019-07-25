Экономика

Model 3 не спасла Tesla от убытковДвижок 05:12

Выручка компании по итогам второго квартала составила 5,2 млрд долларов. После публкации данных акции Tesla начали падать, капитализация с начала года снизилась более чем на 20% — до 45,43 млрд долларов. Как сообщает агентство Reuters, квартальный убыток компании оказался больше, чем ожидалось.
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Компания Tesla сообщила о квартальных убытках на сумму более $400 млн

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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
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ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-коду

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NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС

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Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
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