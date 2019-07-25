Экономика
Model 3 не спасла Tesla от убытковДвижок 05:12
Выручка компании по итогам второго квартала составила 5,2 млрд долларов. После публкации данных акции Tesla начали падать, капитализация с начала года снизилась более чем на 20% — до 45,43 млрд долларов. Как сообщает агентство Reuters, квартальный убыток компании оказался больше, чем ожидалось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Володин отметил качество работы Госдумы в весеннюю сессию
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть порядка 21 законопроекта до конца весенней сессии.
Обновлено 23 июля в 12:58
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Экономика
Китай частично отменил пошлины на хлопок и кукурузу из США
Китай разрешил некоторым компаниям без пошлин ввозить из США хлопок, кукурузу, сорго и свинину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Пожилая россиянка утонула в Черногории
Пожилая туристка из России утонула на курорте Бечичи в Черногории, сообщает телеканал RTCG.
Обновлено в 08:20
Экономика
ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-коду
По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%. Регулятор предлагает установить диапазон ставки в СБП от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки.
Обновлено в 08:14
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено в 06:36
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:24
Общество
В Новгороде найдены саркофаги домонгольского периода
Отмечается, что подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и встречаются только в нескольких городах домонгольской Руси — Киеве, Чернигове, Переяславле Южном и Новгороде.
Обновлено в 05:35
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
Обновлено в 04:10
Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков
Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Обновлено вчера в 09:58