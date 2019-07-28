Экономика

Model 3 не спасла Tesla от убытковДвижок 25 июля в 05:12

Выручка компании по итогам второго квартала составила 5,2 млрд долларов. После публкации данных акции Tesla начали падать, капитализация с начала года снизилась более чем на 20% — до 45,43 млрд долларов. Как сообщает агентство Reuters, квартальный убыток компании оказался больше, чем ожидалось.
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Акции Tesla обвалились на 11% после квартального отчета

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
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Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%

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