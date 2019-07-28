Выручка компании по итогам второго квартала составила 5,2 млрд долларов. После публкации данных акции Tesla начали падать, капитализация с начала года снизилась более чем на 20% — до 45,43 млрд долларов. Как сообщает агентство Reuters, квартальный убыток компании оказался больше, чем ожидалось.

Model 3 не спасла Tesla от убытков

Происшествия Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею Отпущенное накануне после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, где на берег должны сойти двое рыбаков из Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства национального объединения страны.

Происшествия В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.

Религия «Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь "Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.

Происшествия Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Происшествия Ребенок съел батарейку и сжег себе все внутренности в Кузбассе Как рассказали врачи, из-за длительного пребывания инородного тела в пищеводе начались серьезные осложнения — все внутренности были сожжены.

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Транспорт Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.

Происшествия В Москве на акции за честные выборы, по данным правозащитников, были задержаны более 1100 человек Недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму сообщили в соцсетях, что их могут оставить в полиции до суда в понедельник как организаторов несогласованной акции.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Происшествия Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Якутии Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии, еще один несовершеннолетний пропал без вести.

Спорт Журналист Зеппельт: допингистов защищают, протестующих наказывают Немецкий журналист Хайо Зеппельт жестко отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) ужесточить правила для спортсменов, бойкотирующих церемонию награждения, передает "Чемпионат.com".

Экономика Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5% Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Футбол 11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.

Наука Контроль диабета через пот: химики МГУ предложили инновационный способ Химики долго подбирали принципиально новый способ определения глюкозы в крови — через кожу это сделать не вышло и они решили посвятить свое время изучению жидкостей, выделяющихся из организма.

Общество В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.

Происшествия На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов "В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Катя Самбука: «С новой грудью пойду в политику» Катя Самбука придерживается по жизни девиза «Нет предела совершенству» и, несмотря на то,что обладает фигурой, о которой многие мечтают, совершенствует ее с каждым разом.

Политика В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.