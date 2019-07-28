Экономика
Model 3 не спасла Tesla от убытковДвижок 25 июля в 05:12
Выручка компании по итогам второго квартала составила 5,2 млрд долларов. После публкации данных акции Tesla начали падать, капитализация с начала года снизилась более чем на 20% — до 45,43 млрд долларов. Как сообщает агентство Reuters, квартальный убыток компании оказался больше, чем ожидалось.
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Происшествия
Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное накануне после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, где на берег должны сойти двое рыбаков из Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства национального объединения страны.
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Происшествия
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В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
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Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
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Экономика
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Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
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Обновлено вчера в 23:46
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Обновлено в 01:59
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
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Общество
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Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье
В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Москве на акции за честные выборы, по данным правозащитников, были задержаны более 1100 человек
Недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму сообщили в соцсетях, что их могут оставить в полиции до суда в понедельник как организаторов несогласованной акции.
Обновлено вчера в 18:12
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Якутии
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии, еще один несовершеннолетний пропал без вести.
Обновлено в 01:58
Спорт
Журналист Зеппельт: допингистов защищают, протестующих наказывают
Немецкий журналист Хайо Зеппельт жестко отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) ужесточить правила для спортсменов, бойкотирующих церемонию награждения, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 04:12
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено 26 июля в 12:38
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы
Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.
Обновлено в 01:22
Наука
Контроль диабета через пот: химики МГУ предложили инновационный способ
Химики долго подбирали принципиально новый способ определения глюкозы в крови — через кожу это сделать не вышло и они решили посвятить свое время изучению жидкостей, выделяющихся из организма.
Обновлено 26 июля в 09:08
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
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Катя Самбука: «С новой грудью пойду в политику»
Катя Самбука придерживается по жизни девиза «Нет предела совершенству» и, несмотря на то,что обладает фигурой, о которой многие мечтают, совершенствует ее с каждым разом.
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В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
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Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
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