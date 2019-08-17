Общество
Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлениемАктуальные Новости 16 августа в 09:05
Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением. Это объясняется низким содержанием соли в кисломолочном продукте.
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Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Актуальные Новости16 августа в 09:05
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