Общество

Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлениемАктуальные Новости 16 августа в 09:05

Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением. Это объясняется низким содержанием соли в кисломолочном продукте.
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