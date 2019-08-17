Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением. Такое мнение медики объяснили низким содержанием соли в этом кисломолочном продукте.

Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Хоккей Знарок: курить бросил еще полтора года назад, перед Олимпиадой в Пхенчхане Главный тренер московского хоккейного "Спартака" Олег Знарок после победы над земляками из "Динамо" в контрольном матче поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона, объяснил, почему не собирается меняться, и напомнил, что в КХЛ уже случались чудеса, подобные успеху "Сент-Луиса" в минувшем сезоне НХЛ.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Происшествия В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столб Рассматриваются разные версии, в том числе, о том, что шоферу могло стать плохо за рулем. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Происшествия В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Происшествия Путин присвоил звание героев России летчикам аварийно севшего А321 Президент России Владимир Путин присвоил звания героев России пилотам Уральских авиалиний, аварийно посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.

Теннис Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.

Происшествия В московском метро девушка упала под поезд и выжила В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка.

Общество Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.

Политика Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

Происшествия В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Общество Подъезд-лифт шокировал жителей Самары В социальных сетях широко обсуждается видеоролик, на котором мужчина использует подъезд в качестве лифта и заходит в свою квартиру через окно.

Общество В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.

Авто Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей - седана Senat S600 и лимузина Senat L700.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.