Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлениемМосковский Комсомолец вчера в 12:19
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением. Такое мнение медики объяснили низким содержанием соли в этом кисломолочном продукте.
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Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Актуальные Новости16 августа в 09:05
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Хоккей
Знарок: курить бросил еще полтора года назад, перед Олимпиадой в Пхенчхане
Главный тренер московского хоккейного "Спартака" Олег Знарок после победы над земляками из "Динамо" в контрольном матче поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона, объяснил, почему не собирается меняться, и напомнил, что в КХЛ уже случались чудеса, подобные успеху "Сент-Луиса" в минувшем сезоне НХЛ.
Обновлено в 09:49
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столб
Рассматриваются разные версии, в том числе, о том, что шоферу могло стать плохо за рулем. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Путин присвоил звание героев России летчикам аварийно севшего А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания героев России пилотам Уральских авиалиний, аварийно посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено 16 августа в 08:57
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Происшествия
В московском метро девушка упала под поезд и выжила
В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка.
Обновлено в 07:10
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ
Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе
Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Общество
Подъезд-лифт шокировал жителей Самары
В социальных сетях широко обсуждается видеоролик, на котором мужчина использует подъезд в качестве лифта и заходит в свою квартиру через окно.
Обновлено в 09:28
Космос
В сентябре в космосе впервые на 3D-принтере напечатают мясо
Обновлено 16 августа в 03:44
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.
Обновлено в 08:39
Авто
Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей - седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Трамп заявил, что журналистика в США достигла «нового дна»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, журналистика в США достигла "нового дна".
Обновлено в 10:23
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 11:24
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00