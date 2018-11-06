Увеличение НДС и затраты операторов на «закон Яровой» в следующем году могут привести к росту цен на трафик. Россия заняла восьмое место в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом, отмечается в исследовании Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Россия вошла в десятку стран с самым доступным мобильным интернетом. Однако эксперты уверены, что ситуация скоро изменится. По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.

Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году

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