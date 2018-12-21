Экономика

Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Российская газета
вчера в 11:30

Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Tele2 изменит цены в некоторых тарифах также с 1 января. А "МегаФон" обновит цены с 9 января, то есть сразу после новогодних каникул.
Российская газетавчера в 11:30
с чего всё началось
В сообщении
 Tele2 сказано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда компания «вынуждена» пересматривать стоимость услуг.
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