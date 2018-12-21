Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Мобильные операторы предупредили о повышении ценРоссийская газетавчера в 11:30
Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Tele2 изменит цены в некоторых тарифах также с 1 января. А "МегаФон" обновит цены с 9 января, то есть сразу после новогодних каникул.
Российская газетавчера в 11:30
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с чего всё началось
В сообщении Tele2 сказано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда компания «вынуждена» пересматривать стоимость услуг.Коммерсантъвчера в 07:20
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Финансы
Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца
В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.
Обновлено вчера в 12:52
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа
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Экономика
Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год
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Финансы
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Экономика
ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года
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Обновлено вчера в 11:18
Экономика
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Экономика
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Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам
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Экономика
«Украинские железные дороги» решили отказаться от российских запчастей
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AFP: суд в Париже оштрафовал Total на €500 тыс
Суд в Париже оштрафовал компанию Total на €500 тыс. по делу о коррупции в Иране. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
В Минпромторге надеются на продолжение действия программы
В Минпромторге надеются на продолжение действия программы На льготный лизинг спецтехники в 2018 году выделено 1,75 млрд руб.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
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Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Деятельность авиакомпании «Якутия» стабилизируют в течение полугода
В течение полугода деятельность авиакомпании «Якутия» будет стабилизирована.
Обновлено вчера в 20:18