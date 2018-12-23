с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в своем Twitter сообщил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин. По словам Мнучина, он говорил с Трампом о политике ФРС, и президент США «совершенно с ней не согласен».

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