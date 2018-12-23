с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп никогда не выступал с предложением о снятии с должности главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Несмотря на то, что американский лидер не доволен проводимой им политикой, речи об увольнении не шло.

Мнучин заявил, что Трамп никогда не предлагал уволить главу ФРС

Политика Политика Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

Политика Политика Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.

Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Политика В Сенате США не смогли принять временный бюджет Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.

Политика Политика На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95 Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.

Политика Политика National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.

Политика Политика УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.

Политика Политика Макрон пригрозил протестующим суровым наказанием Президент Франции Эммануэль Макрон предрек суровое наказание для представителей движения «желтые жилеты», устроивших погромы в стране накануне, сообщает в воскресенье, 23 декабря, BFMTV.

Политика Политика Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.

Политика Политика Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане

Политика Политика Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Политика Политика Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2» Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-IV Индия провела в воскресенье успешный пуск баллистической ракеты Agni-IV, способной нести различные боеголовки, в том числе и ядерную.