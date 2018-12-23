с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Его слова процитировал в воскресенье в своем Twitter министр финансов Стивен Мнучин.

Мнучин: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС и не может это сделать

Политика Политика ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по "нарушению прав человека" в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Политика National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.

Политика Политика На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой» предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.

Политика Политика Приостановка правительства США может закончиться 27 декабря Частичная приостановка работы американского правительства и госучреждений по причине отсутствия финансирования продлится минимум до 27 декабря, сообщает газета The Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95 Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.

Политика Политика УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Политика Политика Трамп дал второй шанс Мэттису после его увольнения Обамой Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что предоставил Джеймсу Мэттису второй шанс, когда назначил его на пост главы Пентагона.

Политика Политика Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Политика Политика Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2» Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.

Политика Политика Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы» Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.

Политика Политика На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего.

Политика Политика Черногория намерена добиться независимости церкви от Сербии

Политика Политика Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.