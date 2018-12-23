Политика

Мнучин: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС и не может это сделать
РИА Новости
вчера в 19:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Его слова процитировал в воскресенье в своем Twitter министр финансов Стивен Мнучин.
РИА Новостивчера в 19:34
с чего всё началось
Министр финансов США Стивен Мнучин в своем Twitter
 сообщил, что в беседе с ним президент Дональд Трамп заявил, что не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и не считает себя имеющим право это сделать.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 25 мая 2012 года. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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