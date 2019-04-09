Политика
Мнучин: США продолжат применять санкции против РоссииRT на русском 11:02
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит применять ограничения в отношении Москвы.
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В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России
Комсомольская правда11:05
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Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
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Политика
Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг
Обновлено в 12:07
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Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
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Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
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Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
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Экономика
Губернатор Дрозденко принял участие в Международном арктическом форуме
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил крупный инвестиционный проект на Международном арктическом форуме.
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Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
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Футбол
Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Спорт
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта
В прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы в Германии завершён, гибель совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филёвой подтверждена.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раны
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина.
Обновлено в 12:17
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Гаджеты
Названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70
Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.
Обновлено в 13:19
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Политика
Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов
Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
Общество
Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов
В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.
Обновлено в 10:07
Политика
Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине
Обновлено в 12:28
Авто
Следует ли переплачивать за шины премиум класса?
Тест летних шин распространенного типоразмера 205/55 R16, который журнал "За рулем" провел в апреле 2019, поставил по совокупности характеристик на первое место модель Continental Premium Contact 6, обошедшую12 конкурентов.
Обновлено вчера в 09:50