Экономика

Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотекуПарламентская газета вчера в 09:29

Для каждой российской семьи, в которой с 1 января этого года родился третий и последующий ребёнок, из бюджета будет выделено по 450 тысяч рублей на погашение жилищного займа.
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Вячеслав Володин
Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.
— Вячеслав Володин, российский политикПраво.ру вчера в 07:53
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроект
, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов семьям при рождении третьего или последующих детей.
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