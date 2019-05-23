Многодетным семьям компенсируют ипотекуКапитал страны вчера в 09:04

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Многодетным семьям в России компенсируют часть затрат на ипотеку. Такой законопроект принят Государственной думой РФ в первом чтении.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Происшествия В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

Шоу-бизнес Валерия в своем Instagram показала самые нелюбимые упражнения Певица Валерия постоянно в своем Instagram-аккаунте делится с своими подписчиками видео тренировок.

Политика Москва и Дамаск призвали Запад отменить антисирийские санкции Москва и Дамаск призвали отменить санкции против Сирии, который были наложены на арабскую республику со стороны США и Евросоюза.

Авто Суперкар Ferrari 812 от Novitec получил фиолетовый интерьер Ателье Novitec представило свой второй тюнинг-комплект для 812 Superfast еще в начале года, и теперь было представлено продолжение пакета для монстра V12 от Ferrari.

Общество Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Политика Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Политика Сербия привела армию в боеготовность из-за конфликта в Косово Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию в боеготовность после обострения ситуации в Косово.

Происшествия Авиарейс из Челябинска в Анталью задерживается примерно на 10 часов Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью в ночь на среду, задерживается ориентировочно до часа дня.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста «Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

Наука Ученые нашли способ избавиться от жира на животе после 50 лет Ученые, работающие на базе Американского гериатрического общества, нашли способ избавиться от жира на животе у людей старше 50 лет.

Общество Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Экономика На Урале нашли крупнейший изумруд за 30 лет Изумруд весом 1,6 килограмма нашли на Мариинском прииске в Свердловской области.

Происшествия Школьник вышел из комы благодаря любимому дезодоранту В Великобритании 13-летний подросток вышел из комы, в которой пробыл три недели, почувствовав запах любимого дезодоранта.

Общество Роскачество проверило мясной фарш Роскачество провело исследование мясного фарша, приобретенного в магазине и собственного приготовления, признав в результате достойной российского Знака качества только одну торговую марку, говорится в сообщении организации.

Футбол Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.