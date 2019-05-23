Государство компенсирует ипотеку многодетным семьямМетагазета 02:25

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Согласно документу, предполагается изменить порядок оказания помощи многодетным семьям, взявшим жилье в ипотеку. В частности, в счет погашения займа из федерального бюджета планируется выделять по 450 тысяч рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей.

Экономика Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.

Общество Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Общество В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.

Наука Проект Google почти исключил существование «холодного термояда» Масштабный проект Google по проверке всех заявлений о достижении холодного термоядерного синтеза завершился предсказуемым образом – его участники не смогли повторить ни одно из этих "открытий".

Политика Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Происшествия Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Экономика Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Политика Дерипаска раскритиковал Минфин США из-за санкций В январе этого года Минфин США снял ограничения с компаний Дерипаски. Условием был отказ бизнесменом от контроля над предприятиями.

Экономика Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути Операторы связи оказались не готовы предоставлять необходимую для ее реализации информацию, да и Минкомсвязь видит решение проблемы не в технических мерах, а в разъяснительной работе с гражданами.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Наука Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.

Общество Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.

Шоу-бизнес У Олега Меньшикова отбирают квартиру Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.