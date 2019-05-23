Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотекуПарламентская газета вчера в 09:29

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Для каждой российской семьи, в которой с 1 января этого года родился третий и последующий ребёнок, из бюджета будет выделено по 450 тысяч рублей на погашение жилищного займа.

Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотеку

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