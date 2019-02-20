Экономика
Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекойiReactor 04:27
Российский лидер отметил важность решения вопроса поддержки многодетных семей. Путин отметил, что качество жизни многодетных семей — важная часть направления преодоления бедности. Для этого необходимо помогать многодетным семьям улучшать жилищные условия.
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С учетом устойчивой и стабильной макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, предлагаю ввести дополнительную меру поддержки семей, в которых рождается третий и каждый последующий ребёнок: из федерального бюджета погасить 450 тысяч рублей из ипотечного кредита.
с чего всё началось
Владимир Путин предложил сегодня в рамках Послания федеральнмоу собранию конкретные меры поддержки много детных семей. Одной из мер, которые помогут и брянским семьям - частичное погашение ипотечного кредита.Брянский рабочий04:22
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