Недвижимость
Многодетные семьи края смогут претендовать на льготную ипотекуЛюди ДВ 01:08
Ипотеку на особых условиях смогут взять многодетные семьи Хабаровского края. Льготный кредит на покупку жилья под 5% годовых дальневосточники смогут оформить при рождении вторых и последующих детей, если ребенок рожден после 1 января 2019 года.
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Многодетные семьи в Хабаровском крае смогут оформить льготную ипотеку под 5 % годовых
PROkhab.ruвчера в 22:25
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