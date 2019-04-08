Недвижимость

Многодетные семьи края смогут претендовать на льготную ипотекуЛюди ДВ 01:08

Ипотеку на особых условиях смогут взять многодетные семьи Хабаровского края. Льготный кредит на покупку жилья под 5% годовых дальневосточники смогут оформить при рождении вторых и последующих детей, если ребенок рожден после 1 января 2019 года.
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Многодетные семьи в Хабаровском крае смогут оформить льготную ипотеку под 5 % годовых

PROkhab.ruвчера в 22:25

Многодетные семьи края смогут претендовать на льготную ипотеку

Люди ДВ01:08

Семьи с детьми смогут взять ипотеку в Хабаровском крае под 5% годовых

Губерния01:27

Ипотека под 6% до самого конца. Послание президента воплотили в жизнь

Ноябрьск-Информ05:00
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Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
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Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
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Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.
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Происшествия

В Самаре восьмилетний мальчик отравился едой в санатории

Восьмилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии после отравления в самарском санатории, сообщает в понедельник СУСК по региону.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за больного пассажира

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В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
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Общество

Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Политика

В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным

Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
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Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Политика

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов со своим соперником по президентской гонке Петром Порошенко 19 апреля на стадионе "Олимпийский".
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Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
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АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна

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Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
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В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
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В столкновениях в Ливии погибли более 20 человек

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Армия и оружие

Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО

Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
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Армия и оружие

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В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
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Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

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Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
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В России растет доля рынка отечественных автобрендов

По данным аналитиков, в марте 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.
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В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

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Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
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В Кремле следят за ситуацией на топливном рынке — Песков

В Кремле неоднократно обсуждали и рассматривали тему регулирования топливного рынка, однако считают это прерогативой российского правительства, заявил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
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