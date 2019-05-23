Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотекуПарламентская газета вчера в 09:29

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Для каждой российской семьи, в которой с 1 января этого года родился третий и последующий ребёнок, из бюджета будет выделено по 450 тысяч рублей на погашение жилищного займа.

Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотеку

Политика Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Футбол Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал» По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.

Политика Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.

Космос Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).

Космос Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.

Здоровье Кровотечение из носа может являться признаком гипертонии Ученые из Великобритании пришли к выводу, что кровотечение из носа может являться признаком гипертонии.

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.

Политика В Кремле определили дату «Прямой линии» с Путиным Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".

Здоровье В Сибири просят проверить пансионат, где инвалидов возят в катафалке Минздрав Красноярского края попросит надзорные органы проверить частный пансионат для престарелых и инвалидов, который возит пациентов в больницу на катафалке, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Происшествия На экс-заводе Порошенко загорелся корабль На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».

Общество С YouTube удалили видео протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал у екатеринбургского интернет-портала Е1.ru удалить видеозаписи митинга строительства храма в Екатеринбурге.

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Общество Во Львове протестующие ворвались в горсовет В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.

Кино Ридли Скотт снимет приквел «Чужого» В 2012 году Ридли Скотт снял картину "Прометей" (которую многие считают первым приквелом "Чужого", хотя сам режиссер придерживается иного мнения), а в 2017-м – "Чужой: Завет", который соединяет сюжетно "Прометея" со всей кинофраншизой.

Футбол Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком» Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Происшествия Названа причина сбоя в московском метро 21 мая Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".

Политика В МИД России вызвали посла Испании Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.

Шоу-бизнес Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

ЖКХ За долги Газпрому Всеволожск отключен от горячей воды В Ленобласти на четыре котельные Всеволожска прекращена подача газа. Почти все населения города, в результате, осталось без горячей воды.

Политика ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза.