Финансы

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБРИА Новости 01:00

Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
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Сверхдоходы Фонда Национального Благосостояния России начали делить

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Куда чиновники потратят триллионы из Фонда национального благосостояния?

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На что предлагается потратить средства Фонда национального благостояния (ФНБ)?

Бизнес-новости в Кирове02:44

Элита начала делить сверхдоходы Фонда Национального Благосостояния

Красная весна04:10

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

РИА Новости01:00

Министры схватились за триллионы благосостояния

Инвест-Форсайтвчера в 07:48
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Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено в 11:15
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Спорт

Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс

Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Авто

Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего

Обновлено в 04:45
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Теннис

Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Здоровье

Врачи назвали необычный симптом диабета 2 типа

При диабете 2 типа уровень сахара в крови становится слишком высоким, что зачастую провоцирует различные осложнения со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые заболевания или инсульт.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой

Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Авто

Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер

Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Кино

Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно

Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Авто

Названы самые необычные бронеавтомобили в мире

Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Из-за неисправности отменили рейс «Победы» из Петербурга в Москву

Неисправность обнаружил командир экипажа перед вылетом. Из аэропорта Пулково не смогли отправить рейс DP 204 авиакомпании "Победа".
Обновлено в 10:56
Футбол

Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям

Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue

Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
Обновлено в 09:00
Экономика

Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено 16 августа в 17:01
Общество

Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением

Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 12:00
Происшествия

Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321

Обновлено в 08:37
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Авто

Bugatti Centodieci: подарок на 110-летний юбилей

Юбилейная модель построена на основе серийного гиперкара Bugatti Chiron, но стилизована под купе Bugatti EB110, которое дебютировало в 1991 году и было названо в честь 110-летия самого Этторе Бугатти.
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Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Обновлено вчера в 02:26
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Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе

Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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Фонд национального благосостояния России
Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.
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