The International 2019 Dota 2 Жеребьевка плей-офф 1/4 финала Верхняя сетка PSG.LGD — Virtus.pro Vici Gaming — TNC Predator OG — Newbee.TI9 Team Secret — Evil Geniuses Нижняя сетка Alliance — Royal Never Give Up Fnatic — Team Liquid Infamous — Keen Gaming Mineski — Natus Vincere The International Dota 2 — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится компанией Valve с 2011 года.