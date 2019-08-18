Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБРИА Новости 01:00
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
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На что предлагается потратить средства Фонда национального благостояния (ФНБ)?
Бизнес-новости в Кирове02:44
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Родители Юлии Началовой уехали на свою родину в Воронеж
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года, Анна Исаева рассказала в Instagram, что родители исполнительницы уехали отдохнуть на свою родину в Воронеж.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Футбол
Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП
Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании "Уральские авиалинии" А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 07:00
Общество
Жители Сочи опубликовали видео затопленного города
Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.
Обновлено в 05:34
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Музыка
Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Зачем США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был отпущен властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Сергей Глазьев станет важным министром
Известный российский экономист, советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев идет на повышение.
Обновлено 16 августа в 10:57
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
Обновлено в 07:27
Политика
Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Киберспорт
Virtus.pro сыграет с PSG.LGD в плей-офф The International
The International 2019 Dota 2 Жеребьевка плей-офф 1/4 финала Верхняя сетка PSG.LGD — Virtus.pro Vici Gaming — TNC Predator OG — Newbee.TI9 Team Secret — Evil Geniuses Нижняя сетка Alliance — Royal Never Give Up Fnatic — Team Liquid Infamous — Keen Gaming Mineski — Natus Vincere The International Dota 2 — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится компанией Valve с 2011 года.
Обновлено в 06:28
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Андре Шюррле хочет стать лидером «Спартака»
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Карпатах погиб известный альпинист
Обновлено в 07:15
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Футбол
Тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином»
Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с казанским «Рубином» сегодня, 18 августа.
Обновлено в 04:30
Футбол
Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»
Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.
Обновлено в 08:36
Авто
Легендарная машина «Волга» может вернуться на конвейер
Напомним, что в 2021 году легендарная модель ГАЗ 21 «Волга» отмечает свое 65-летие с начала производства.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02