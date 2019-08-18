Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБРИА Новости 01:00
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ). РИА Новости рассказывает об основных вариантах на данный момент и предлагает читателям проголосовать за самый правильный.
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На что предлагается потратить средства Фонда национального благостояния (ФНБ)?
Бизнес-новости в Кирове02:44
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Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
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Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
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Посол в СЕ признался, что Украина теряет признаки государства
Украина продолжает терять признаки любого государства – территорию и население – в результате постоянных экспериментов над ней с 1991 года.
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Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам
Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
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Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет
Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
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Происшествия
От архангельских врачей скрыли угрозу радиоактивного заражения
Как пишет The Moscow Times со ссылкой на хирурга больницы, куда были доставлены пострадавшие от взрыва реактивной ракеты на северодвинском полигоне, медикам, контактировавшим с пациентами, не сообщили об угрозе радиационного заражения.
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Persona 5 The Royal выйдет весной 2020 года
«Королевское» издание Persona 5 не заставит себя долго ждать. Западные игроки смогут познакомиться с обновлённой игрой весной 2020 года.
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Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Футбол
Хави выиграл первый трофей в качестве тренера
Обновлено в 02:21
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Мужчина чудом выжил после удара молнии
Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Культура
В Петербурге на месте безголовой русалки появился новый арт-объект
На доме Николаевых в Петербурге появился арт-объект. На месте русалки без головы установили треснувшую рамку с QR-кодом внутри.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Украина избавилась от обхитрившего СБУ наркобарона
Экстрадиция намечалась на 15 августа, но Сильвер сбежал от сопровождавших его сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), воспользовавшись, по сведениям издания «Страна», заминкой на стойке проверки багажа.
Обновлено в 03:02
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт
В Москве закрыли девять станций красной ветки метро
Девять станций на юге Сокольнической линии московского метро закрыли на неделю, до 24 августа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:31
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Театры
Выходит в свет сентябрьский «Театрал»
Журнал продается в театрах столицы и газетных киосках.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15