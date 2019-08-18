Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБРИА Новости 01:00
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ). РИА Новости рассказывает об основных вариантах на данный момент и предлагает читателям проголосовать за самый правильный.
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам
Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна
В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено 15 августа в 17:00
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты
В Сети опубликовали официальные рендеры Nokia 7.2
Авторитетный инсайдер в Сети опубликовал ренедеры Nokia 7.2.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Кино
Умер создатель мультяшного кролика Роджера
Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Спорт
Россиянин Алипов завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»
Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника на митинге
Обновлено в 00:15
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружие
По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял кошелек на отдыхе и остался без денег
Максим Виторган поделился печальной историей, которая приключилась с ним во время отпуска с Нино Нинидзе и детьми.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено 15 августа в 13:01
Теннис
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал престижного турнира в Цинциннати, переиграв в трех сетах первую ракетку мира Новака Джоковича.
Обновлено в 01:00
Культура
Девочка из Бельгии выиграла на Сабантуе в Испании татарский бархатный костюм
Обновлено вчера в 23:27