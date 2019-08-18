Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ). РИА Новости рассказывает об основных вариантах на данный момент и предлагает читателям проголосовать за самый правильный.

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