Политика

Многие страны выступили за возвращение России в ПАСЕRambler News Service 11:25

Многие страны Совета Европы выступили за то, чтобы принять проект резолюции, который откроет возможность участия России в июньской сессии ПАСЕ. Об этом заявил глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс, передает «РИА Новости».
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Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

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Члены ПАСЕ рассказали о высоких шансах возвращения России в ассамблею

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Обновлено в 09:06
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Обновлено в 05:12
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В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
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