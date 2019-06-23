Многие страны выступили за возвращение России в ПАСЕRambler News Service 11:25

Многие страны Совета Европы выступили за то, чтобы принять проект резолюции, который откроет возможность участия России в июньской сессии ПАСЕ. Об этом заявил глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс, передает «РИА Новости».

Многие страны выступили за возвращение России в ПАСЕ

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